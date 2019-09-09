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РИА Новости

В Ленинградской области столкнулись три микроавтобуса

11:36 09.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием трех микроавтобусов в Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, ДТП с участием трех микроавтобусов (Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo) произошло в понедельник около 08.30 на 115-м километре Киевского шоссе в Лужском районе Ленинградской области.
"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения. По предварительной информации, погибли двое человек. Сведения о пострадавших и их состоянии уточняются", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины аварии.
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