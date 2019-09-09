Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,47% голосов

С.-ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов, сообщил журналистам глава горизбиркома Виктор Миненко.
"На данный момент обработано 98,93% протоколов УИК по выборам губернатора. Александр Беглов набрал 64,47%", - сказал он.
Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 15,99%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" 16,85%.
Всего проголосовали 1 миллион 133 тысячи 157 человек, что составило более 30,08%.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России