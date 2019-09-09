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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,47% голосов

11:36 09.09.2019 (обновлено: 11:50 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов, сообщил журналистам глава горизбиркома Виктор Миненко.

"На данный момент обработано 98,93% протоколов УИК по выборам губернатора. Александр Беглов набрал 64,47%", - сказал он.

Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 15,99%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" 16,85%.
Всего проголосовали 1 миллион 133 тысячи 157 человек, что составило более 30,08%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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