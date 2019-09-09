Выборы губернатора Курской области прошли без сбоев

Избиратель в единый день голосования

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Курской области прошли в штатном режиме, без сбоев, сообщила региональная избирательная комиссия в понедельник.

В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам 100% обработки протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, он набрал 81,07% голосов. Явка составила 41,56%.

"Вся техника, используемая в процессе голосования и подсчета голосов избирателей, отработала в штатном режиме, без сбоев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме губернаторских выборов, в регионе прошло еще несколько избирательных кампаний. Работа велась "под пристальным общественным контролем". В регионе работали более 1,1 тысячи участков, на которых присутствовали более 4 тысяч наблюдателей от партий, кандидатов, Общественной палаты Курской области, а также члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидатов, представители СМИ.

"Вопрос об итогах голосования на выборах губернатора Курской области планируется рассмотреть на ближайшем заседании избирательной комиссии Курской области", - информирует облизбирком.