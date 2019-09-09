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РИА Новости
Единый день голосования

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

11:21 09.09.2019 (обновлено: 16:49 09.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается отмены итогов голосования на ряде избирательных участков на выборах, которые вчера состоялись. По имеющейся на этом моменте информации, в четырех субъектах Российской Федерации в ходе подсчета голосов избирателей установление итогов голосования полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей", - сказала Памфилова на пресс-конференции.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Так, в частности, по ее словам, в Крыму нарушения были зафиксированы на трех избирательных участках. "На избирательных участках №815 в поселке Октябрьское Красногвардейского района и № 1029 в селе Красноармейское Раздольненского района зафиксированы вбросы неустановленными лицами избирательных бюллетеней", - отметила глава ЦИК.
По словам Памфиловой, сразу после выявления нарушений был привлечен Следственный комитет республики, "чтобы установить виновных и в случае необходимости завести уголовные дела". "Никто не имеет права дискредитировать нашу работу, и все виновные должны быть наказаны", - подчеркнула она.
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"По окончании проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий, территориальными избирательными комиссиями Красногвардейского и Раздольненского районов будет принято решение об отмене итогов голосования на указанных избирательных участках", - добавила председатель ЦИК РФ.
Кроме того, на избирательном участке №311 Железнодорожного района Симферополя "по вине членов избирательной комиссии были выданы бюллетени по одномандатным избирательным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе". "В связи с этим территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района Симферополя в ближайшее время будет принято решение об отмене итогов голосования на указанном участке", - отметила она.
Бюллетень на избирательном участке
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В Московской области на избирательном участке № 4052 в Сергиевом Посаде камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вброса избирательных бюллетеней, добавила глава ЦИК.
В Орловской области были замечены нарушения на трех избирательных участках. В частности, камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент вброса бюллетеней неустановленными лицами. Кроме того, на одном из участков было выявлено значительное расхождение данных по спискам избирателей с данными о количестве избирательных бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования. В связи с этим были направлены необходимые обращения в соответствующие отделы следственного управления СК по Орловской области, подчеркнула Памфилова.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияЦИКЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
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