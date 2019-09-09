Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кирилл Вышинский заявил, что прежние власти Украины предлагали ему показательно "признать вину".

Он уточнил, что после его отказа написать заявление на обмен ему через адвоката передали рекомендацию провести пресс-конференцию по сценарию Киева и "покаяться".

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"Мне сказали, что после этого ты в Россию не уедешь, но мы организуем твой отъезд в Европу, встретишься с женой, матерью и все у тебя будет хорошо. Я и от этого отказался", — подчеркнул руководитель портала РИА Новости Украина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Вышинский в очередной раз отметил, что дело против него не имеет никакого отношения к праву, а носит чисто политический характер.

"<...> Когда я увидел сформулированные ко мне претензии со стороны СБУ, я понял, что никто меня не собирается судить по этим претензиям, что у них другая цель — я должен сидеть в тюрьме и меня должны обменять", — рассказал он.

Журналист также заявил, что "назывались конкретные фамилии, например фамилия Сенцова".

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках обмена с Киевом по схеме "35 на 35".