Минтруд пока не получил проект о новой системе пенсионных накоплений

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Законопроект Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений пока не поступил в Минтруд, после поступления он будет рассмотрен, сообщили РИА Новости в Минтруде.

"Законопроект Минфина России в профильный департамент Минтруда России пока не поступал. При поступлении законопроект будет рассмотрен в установленном порядке", - рассказали в Минтруде.

Ранее Минфин сообщил, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте". В министерстве отметили, что он направлен на согласование в Минтруд. Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.