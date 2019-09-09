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РИА Новости

Минтруд пока не получил проект о новой системе пенсионных накоплений

11:02 09.09.2019 (обновлено: 11:03 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Законопроект Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений пока не поступил в Минтруд, после поступления он будет рассмотрен, сообщили РИА Новости в Минтруде.
"Законопроект Минфина России в профильный департамент Минтруда России пока не поступал. При поступлении законопроект будет рассмотрен в установленном порядке", - рассказали в Минтруде.
Ранее Минфин сообщил, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте". В министерстве отметили, что он направлен на согласование в Минтруд. Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
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