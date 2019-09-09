Политолог прокомментировал успех ЛДПР на выборах в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Успех ЛДПР в Хабаровском крае стал продолжением прошлогодней победы представителя либерал-демократов Сергея Фургала на выборах губернатора, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

В городской думе ЛДПР получают 34 места из 35. Победу одерживает и кандидат от ЛДПР на довыборах в Госдуму.

"В Хабаровском крае победила партия власти Хабаровского края. Избиратели подтвердили свой прошлогодний выбор, когда поддержали представителя либерал-демократов Сергея Фургала", - сказал Калачев РИА Новости в понедельник.

При этом он отметил, что в данном случае можно говорить и о роли личности в политике.

"В данном случае жители региона поддержали команду Фургала", - полагает политолог.

Комментируя предварительные итоги выборов в Мосгордуму и достаточно успешное выступление коммунистов, Калачев отметил, что позиции КПРФ в столице не так сильны. "Это можно рассматривать больше как протестное голосование: если не ЕР, то кто?".

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что регионы смогли удержать свои позиции, нигде не просматривается необходимость проведения второго выбора губернаторов. Хотя невысокая явка избирателей говорит об отсутствии большого интереса граждан к этим выборам, полагает он.

Абзалов также согласен со своим коллегой, что успех ЛДПР в Хабаровском крае - это во многом успех Сергея Фургала. "Хотя поддержку ЛДПР и в этом году можно назвать эхом протестного голосования", - сказал Абзалов РИА Новости.

По его словам, удалось сохранить свои позиции и главам таких непростых для выборов регионов, как Сахалинская область, Волгоград, Астраханская область. "Но основные вопросы были по Санкт-Петербургу", - считает эксперт. По его мнению, федеральный центр направил усилия по работе именно с этой территорией.