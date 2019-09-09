Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:14Z
https://ria.ru/20190909/1558478610.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/97331/75/973317563_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_9f9e6c745338b0809b31dbb794769022.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Политолог прокомментировал успех ЛДПР на выборах в Хабаровском крае

11:02 09.09.2019 (обновлено: 14:14 09.09.2019)
1223
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкЛДПР
ЛДПР
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Успех ЛДПР в Хабаровском крае стал продолжением прошлогодней победы представителя либерал-демократов Сергея Фургала на выборах губернатора, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
В городской думе ЛДПР получают 34 места из 35. Победу одерживает и кандидат от ЛДПР на довыборах в Госдуму.
"В Хабаровском крае победила партия власти Хабаровского края. Избиратели подтвердили свой прошлогодний выбор, когда поддержали представителя либерал-демократов Сергея Фургала", - сказал Калачев РИА Новости в понедельник.
При этом он отметил, что в данном случае можно говорить и о роли личности в политике.
"В данном случае жители региона поддержали команду Фургала", - полагает политолог.
Комментируя предварительные итоги выборов в Мосгордуму и достаточно успешное выступление коммунистов, Калачев отметил, что позиции КПРФ в столице не так сильны. "Это можно рассматривать больше как протестное голосование: если не ЕР, то кто?".
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
Политолог Дмитрий Абзалов считает, что регионы смогли удержать свои позиции, нигде не просматривается необходимость проведения второго выбора губернаторов. Хотя невысокая явка избирателей говорит об отсутствии большого интереса граждан к этим выборам, полагает он.
Абзалов также согласен со своим коллегой, что успех ЛДПР в Хабаровском крае - это во многом успех Сергея Фургала. "Хотя поддержку ЛДПР и в этом году можно назвать эхом протестного голосования", - сказал Абзалов РИА Новости.
По его словам, удалось сохранить свои позиции и главам таких непростых для выборов регионов, как Сахалинская область, Волгоград, Астраханская область. "Но основные вопросы были по Санкт-Петербургу", - считает эксперт. По его мнению, федеральный центр направил усилия по работе именно с этой территорией.
Говоря о прошедших выборах в Мосгордуму, где 20 мест из 45 отходят оппозиции, Абзалов отметил, что эти выборы - трамплин к будущей парламентской кампании. "Они показывают власти, на каких направлениях нужно сосредоточить свою деятельность по работе с территориями", - заключил Абзалов.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
1200004
Обсудить 1
Единый день голосованияСергей ФургалДмитрий АбзаловЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Работа информационного центра ЦИК РФ
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
Лента новостейМолния