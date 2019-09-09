Кандидаты от ЕР побеждают во всех 25 округах на выборах в парламент Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия", по предварительным данным, побеждают во всех 25 одномандатных округа на выборах в парламент Крыма, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Пока, предварительно, во всех округах побеждают представители партии "Единая Россия". Во всех 25 округах", - сказал РИА Новости Малышев.

По его словам, на данный момент уже обработано 93,34% протоколов.

В госсовет избираются 75 депутатов: 50 по республиканскому избирательному округу, 25 – по одномандатным избирательным округам.