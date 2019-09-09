ЕР лидирует на выборах в парламент Крыма после обработки 93% протоколов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в парламент Крыма более 54,3% голосов, второе место у ЛДПР - 17%, также в крымский Госсовет впервые проходит КПРФ с 8,2%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Первые территориальные комиссии уже начали сдавать свои протоколы. По последним данным, обработано 93,34%. Голоса среди партий по республиканскому списку в государственный совет распределились следующим образом: "Единая Россия" получила в процентном отношении 54,33%, ЛДПР – 17,05%, Коммунистическая Партия Российской Федерации – 8,2%", - сказал журналистам Малышев.

По его словам, остальные партии пока остаются за чертой пятипроцентного барьера.

В частности, "Коммунисты России" набрали 4,03%, "Справедливая Россия" - 4,02%, Партия пенсионеров России – 3,62%, "Родина" - 2,79%, "Патриоты России" - 0,9%.

"Согласно предварительным данным голосования, в Государственный совет республики Крым второго созыва проходит три партии. Скорее всего таким образом и останется", - отметил РИА Новости Малышев. По его словам, шансы на попадание остальных партий остаются невелики.