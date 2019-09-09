"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент КЧР с 65% голосов

Единый день голосования в регионах России

ПЯТИГОРСК, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Карачаево-Черкесии с 65,04% голосов после обработки 100% протоколов, следует из информации на онлайн-табло ЦИК.

По данным онлайн-табло, КПРФ набирает 12,17% голосов, "Справедливая Россия" - 6,19%, "Патриоты России" - 5,93%, "Гражданская платформа" - 5,13%, ЛДПР - 5,04%. Таким образом, все принявшие участие в выборах шесть партий преодолевают 5%-ный барьер, необходимый для того, чтобы пройти в республиканский парламент.

Явка на прошедших в воскресенье выборах в Карачаево-Черкесии на 18.00 составила 62,59%.