Генпрокурор Украины обсудил с Аваковым расследование трагедии в Одессе

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что обсудил с главой МВД Украины Арсеном Аваковым ход расследований дел об убийстве журналиста Павла Шеремета и о трагедии в Одессе.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета есть "горячие версии".
"Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой (массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года - ред.). Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху", - заявил Рябошапка в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.
Он также сказал, что намерен обсуждать с обществом ход расследования резонансных уголовных дел. "Важные стадии процесса мы будем обсуждать и показывать обществу, например, проведение каких-то следственных действий, вручение подозрений. Люди должны видеть, что результат есть, и мы его показываем", - добавил Рябошапка.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.