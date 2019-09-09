"Единая Россия" набрала 38,5% голосов на выборах в парламент Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 38,5% голосов по партийным спискам на выборах депутатов Заксобрания в Севастополе после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Ранее в горизбиркоме сообщили, что на семи из восьми одномандатных округов одержали победу представители "Единой России", на одном округе победил представитель партии "Зеленые".

"Обработано 100% протоколов. Партия "Единая Россия" по партийным спискам получает 38,50% голосов, у КПРФ – 18,70%, у ЛДПР – 18,55%, "Справедливая Россия" - 8,78%, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,87%, "Коммунисты России" – 3,81%", - сообщается в данных ЦИК.

Избирательный порог для прохождения партии в парламент составляет 5%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.

Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходили по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.