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РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" набрала 38,5% голосов на выборах в парламент Севастополя

10:39 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 38,5% голосов по партийным спискам на выборах депутатов Заксобрания в Севастополе после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Ранее в горизбиркоме сообщили, что на семи из восьми одномандатных округов одержали победу представители "Единой России", на одном округе победил представитель партии "Зеленые".
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
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В "Единой России" заявили об уверенной победе партии на выборах
"Обработано 100% протоколов. Партия "Единая Россия" по партийным спискам получает 38,50% голосов, у КПРФ – 18,70%, у ЛДПР – 18,55%, "Справедливая Россия" - 8,78%, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,87%, "Коммунисты России" – 3,81%", - сообщается в данных ЦИК.
Избирательный порог для прохождения партии в парламент составляет 5%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.
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Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходили по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.
В 2014 году по результатам выборов парламента первого созыва в заксобрание смогли пройти две партии: "Единая Россия" получила 76,7%, ЛДПР 7,4%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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