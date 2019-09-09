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РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Марий Эл

10:34 09.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Партия "Единая Россия". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания республики Марий Эл с 37,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 100% протоколов, ЕР набирает 37,49% голосов, КПРФ - 26,92%, ЛДПР - 15,78%, "Справедливая Россия" - 7,78%, "Партия Пенсионеров" - 4,93%, "Коммунисты России" - 4,04%.
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Восьмого сентября в Марий Эл прошли выборы в депутаты государственного собрания Республики Марий Эл седьмого созыва. Жителям республики необходимо было избрать 52 депутата, которые будут работать в парламенте республики до 2024 года.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияМарий ЭлПолитика
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