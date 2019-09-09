"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания республики Марий Эл с 37,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 100% протоколов, ЕР набирает 37,49% голосов, КПРФ - 26,92%, ЛДПР - 15,78%, "Справедливая Россия" - 7,78%, "Партия Пенсионеров" - 4,93%, "Коммунисты России" - 4,04%.

Восьмого сентября в Марий Эл прошли выборы в депутаты государственного собрания Республики Марий Эл седьмого созыва. Жителям республики необходимо было избрать 52 депутата, которые будут работать в парламенте республики до 2024 года.