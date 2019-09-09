Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

"Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, <...> потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя", — сказал журналист на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".