В Волгоградскую облдуму прошли кандидаты от Партии пенсионеров

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Кандидаты от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость прошли в Волгоградскую областную думу, набрав на выборах 6,34%, лидер голосования – "Единая Россия" с результатом 48,15%, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов облдумы.
Согласно данным облизбиркома, после обработки 100% протоколов на выборах в областную думу побеждает партия "Единая Россия" с результатом 48,15%, КПРФ набрала 19,5%, ЛДПР – 14,85%, "Справедливая Россия" - 8,44%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,34%.
На выборах в облдуму, по данным избиркома, в 2014 году "Единая Россия" набрала 60%, КПРФ – 14,33%, ЛДПР – 8,16%, а "Справедливая Россия" - 5,21%.