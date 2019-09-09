В Волгоградскую облдуму прошли кандидаты от Партии пенсионеров

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Кандидаты от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость прошли в Волгоградскую областную думу, набрав на выборах 6,34%, лидер голосования – "Единая Россия" с результатом 48,15%, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов облдумы.

Согласно данным облизбиркома, после обработки 100% протоколов на выборах в областную думу побеждает партия "Единая Россия" с результатом 48,15%, КПРФ набрала 19,5%, ЛДПР – 14,85%, "Справедливая Россия" - 8,44%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,34%.