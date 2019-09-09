Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска

"Новосибирцы выбрали одного из 15. Можно рассуждать о явке. У меня свои взгляды. Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, не устраивало то, как развивается Новосибирск, если бы здесь были какие-то столкновения, протесты, может быть и была бы возможность увеличить явку… Но если новосибирцы поехали отдохнуть за городом, то значит их все устраивает", - сказал он.