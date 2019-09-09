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РИА Новости
Единый день голосования

Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска

10:09 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Побеждающий на выборах мэра Новосибирска действующий градоначальник Анатолий Локоть намерен сделать все, чтобы сохранить и в дальнейшем прямые выборы мэра "столицы Сибири", заявил он журналистам в понедельник.
Как сообщалось, Анатолий Локоть, по предварительным данным после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, в воскресенье 8 сентября выиграл очередные выборы градоначальника с 50,25% голосов избирателей при явке в 20,68%. Ближайший его преследователь, оппозиционер Сергей Бойко (самовыдвижение) набрал 18,56% голосов. Евгений Лебедев из ЛДПР – 9,35%.
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"Новосибирск - один из семи крупных городов России, где проходят прямые выборы мэра. Я намерен сделать все, чтобы сохранить это, чтобы эта демократическая традиция сохранялась. Работаем, сохраняя эти традиции. Весь ход избирательной кампании должен подтверждать, что эту традицию нужно сохранить", - сказал он, отвечая на вопросы о том, не опасается ли он отмены прямых выборов в ближайшем будущем.
Локоть поблагодарил жителей города, пришедших на избирательные участки и поддержавших его на выборах, и отметил, что возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост градоначальника была у каждого жителя города.
"Новосибирцы выбрали одного из 15. Можно рассуждать о явке. У меня свои взгляды. Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, не устраивало то, как развивается Новосибирск, если бы здесь были какие-то столкновения, протесты, может быть и была бы возможность увеличить явку… Но если новосибирцы поехали отдохнуть за городом, то значит их все устраивает", - сказал он.
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Избранный на второй срок мэр сказал, что, получив поддержку горожан, намерен сосредоточиться на выполнении своей программы. При этом он считает большим успехом достижение согласия уровней власти. "Нет соперничества, соревнования. Это идет на пользу в реализации намеченных нами целей", - сказал он.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияАнатолий ЛокотьНовосибирскРоссияПолитика
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