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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

10:05 09.09.2019 (обновлено: 10:23 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке
Избиратели на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома.
"Явку вы видите - 21,77% .Явка на полпроцента выше, чем на прошлых выборах",- сказал Горбунов.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва явка избирателей составила 21,04%.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице работали 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве были открыты 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуЕдиный день голосованияМосгоризбиркомМосковская городская думаМосква
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