Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый украинским судом и приехавший в субботу в Москву, рассказал, что привёз сало сотрудникам МИА "Россия сегодня", пообещав, что достанется всем.

"Коллеги, спасибо большое за тёплый приём. Спасибо, что ждали. Я привёз сало, естественно, всем достанется по куску", - сказал он встречающим его сотрудникам агентства.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Виталий Белоусов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также поблагодарил коллектив агентства за поддержку Вышинского.

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было. Это были застенки - Херсон, Киев, условия, которые для журналиста приравнены к настоящей пытке", - отметил он.

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай. Он пообещал носить эту футболку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Виталий Белоусов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.