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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем

10:00 09.09.2019 (обновлено: 13:14 09.09.2019)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый украинским судом и приехавший в субботу в Москву, рассказал, что привёз сало сотрудникам МИА "Россия сегодня", пообещав, что достанется всем.
"Коллеги, спасибо большое за тёплый приём. Спасибо, что ждали. Я привёз сало, естественно, всем достанется по куску", - сказал он встречающим его сотрудникам агентства.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также поблагодарил коллектив агентства за поддержку Вышинского.
"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было. Это были застенки - Херсон, Киев, условия, которые для журналиста приравнены к настоящей пытке", - отметил он.
Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай. Он пообещал носить эту футболку.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.
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7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
"Спасибо, что ждали": возвращение Кирилла Вышинского в МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (в центре справа) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Владимир Песня

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в пресс-центре МИА Россия сегодня
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевМоскваОбщество
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