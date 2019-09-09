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РИА Новости

В России увеличат детские пособия, пишут СМИ

09:58 09.09.2019 (обновлено: 16:11 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляет по набережной
Семейная пара с ребенком гуляет по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Семейная пара с ребенком гуляет по набережной. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Начиная со следующего года для выплаты пособий на первого ребенка правительство выделит втрое больше средств, чем в 2019-м, пишут "Известия" со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда.
По информации издания, в 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей, в 2021-м — 156 миллиардов. В этом году на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка из бюджета было выделено 50 миллиардов рублей.
Отмечается, что ежемесячные выплаты увеличатся на семь процентов и составят около 12 тысяч рублей.
С января рассчитывать на пособия могут семьи, где есть ребенок до трех лет, а родители получают менее двух прожиточных минимумов на человека.
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Сейчас ежемесячные выплаты получают семьи, в которых доход не превышает полутора прожиточных минимумов на родителя, до достижения ребенком возраста полутора лет.
Второго августа Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, изменения коснутся 70 процентов семей, в которых появился первый или второй ребенок.
В ходе прямой линии президент заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал реализовать поручение.
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РоссияОбщество
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nnop300
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