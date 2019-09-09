Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:14Z
https://ria.ru/20190909/1558473303.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154802/85/1548028588_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_169e782014b701e4d6308026b1021c44.jpg
РИА Новости

ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера

09:49 09.09.2019 (обновлено: 14:14 09.09.2019)
24804
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкCтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Газогенератор двигателя для сверхзвукового самолета планируется разработать к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
Газогенератор - это основная часть газотурбинного двигателя, состоящая из последовательно расположенных осевого или центробежного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Иван Ярыгин на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
4 сентября, 09:16РИА Новости
Мантуров: Россия не будет делать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160
"Конечно, ОДК рассматривала возможность создания такого двигателя. По данному классу двигателей мы формируем решения, которые сможем предложить заказчику. Мы понимаем, что на рубеже 2023-2024 годов мы должны будем предложить новый базовый газогенератор, который по своим характеристикам может быть сертифицирован по современным нормам. Сегодня мы находимся на этапе поисковых научно-исследовательских работ", - сказал Шмотин.
По его словам, важными здесь являются сроки и задачи, которые будет ставить заказчик. "На сегодняшний день двигатель для сверхзвукового самолета как отдельный проект не выведен. Мы знаем критические технологии, которые должны быть отработаны для создания такого двигателя. Пока это все, что я могу сказать", - отметил генконструктор ОДК.
Отработка систем управления гражданского самолета в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ
13 мая, 08:00РИА Новости
Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму
Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости рассказал, что задачу создавать двигатель для сверхзвукового самолета перед Ростехом не ставили, но потенциал и задел для этого имеются.
Президент РФ Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. При этом в РФ отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.
Сверхзвуковой авиалайнер Ту-144
21 декабря 2018, 11:19Новое оружие России
В ЦАГИ рассказали, когда в России появятся сверхзвуковые лайнеры
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин в интервью РИА Новости сообщил, что в России ведутся исследования по разработке нового двигателя для гражданского сверхзвукового самолета. Он отметил, что главные проблемы – это звуковой удар при сверхзвуковом полете по маршруту и шум в районе аэропорта, и никто пока не знает, как эффективно с этим бороться, ни с регуляторной точки зрения, ни с технологической.
Читайте полный текст интервью>>
8730319
Обсудить 13
Объединенная двигателестроительная корпорацияТу-160Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Знаем мы эти наработки, которые создали ещё в советское время, а сейчас преподносят как современные, не устали на чужом горбу выезжать?
9 сентября, 10:22
ВВВячеслав Вячеславович
15002023
Прошу перечислить наработки созданные ещё в советское время. И поподробнее, пожалуйста!
9 сентября, 11:24
Голохвастов Анатолий
1530045
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
РИА
Новости
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров
Путин уволил помощника Бастрыкина
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Лента новостейМолния