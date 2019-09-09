ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Газогенератор двигателя для сверхзвукового самолета планируется разработать к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

Газогенератор - это основная часть газотурбинного двигателя, состоящая из последовательно расположенных осевого или центробежного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины.

"Конечно, ОДК рассматривала возможность создания такого двигателя. По данному классу двигателей мы формируем решения, которые сможем предложить заказчику. Мы понимаем, что на рубеже 2023-2024 годов мы должны будем предложить новый базовый газогенератор, который по своим характеристикам может быть сертифицирован по современным нормам. Сегодня мы находимся на этапе поисковых научно-исследовательских работ", - сказал Шмотин.

По его словам, важными здесь являются сроки и задачи, которые будет ставить заказчик. "На сегодняшний день двигатель для сверхзвукового самолета как отдельный проект не выведен. Мы знаем критические технологии, которые должны быть отработаны для создания такого двигателя. Пока это все, что я могу сказать", - отметил генконструктор ОДК.

Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости рассказал, что задачу создавать двигатель для сверхзвукового самолета перед Ростехом не ставили, но потенциал и задел для этого имеются.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. При этом в РФ отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.