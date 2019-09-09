Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране

ТЕГЕРАН, 9 сен – РИА Новости. Тегеран отвергает утверждения о том, что в Иране ведется скрытая ядерная деятельность, сообщило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.

"Визит (и.о. главы МАГАТЭ в Иран – ред.) не имел какой-либо особой повестки, как того мог бы желать (советник президента США по нацбезопасности Джон – ред.) Болтон, в то же время мы отвергаем любые утверждения о скрываемой ядерной деятельности", - говорится в сообщении миссии в Twitter

Болтон ранее написал в Twitter, что страны-члены МАГАТЭ с нетерпением ждут информации о результатах поездки и. о. главы организации Корнела Феруцэ в Иран по поводу возможных скрытых ядерных материалов и деятельности.

Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из иранских объектов, который ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл "секретным атомным складом".

Визит и.о. главы МАГАТЭ состоялся спустя несколько дней после третьего этапа сокращения ядерных обязательств Ираном, который начался 6 сентября.