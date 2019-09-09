Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.

"Я не могу вам сказать (фамилии, с кем консультировался – ред.), есть договоренность не раскрывать имен. Но могу подтвердить, что президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования", - сказал Ермак в интервью изданию "Украинская правда" , опубликованном в понедельник.

Ермак считает, что освобождение Цемаха не станет причиной пересмотра отношений Украины с партнерами и отметил, что РФ и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. "Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держатся решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - добавил помощник Зеленского.

Кроме того он усомнился, что Цемах является важным свидетелем. "Во-первых, я не знаю материалов следствия. По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она идет из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он действительно важным".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.