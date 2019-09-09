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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха

09:37 09.09.2019 (обновлено: 09:38 09.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
"Я не могу вам сказать (фамилии, с кем консультировался – ред.), есть договоренность не раскрывать имен. Но могу подтвердить, что президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования", - сказал Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.
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Ермак считает, что освобождение Цемаха не станет причиной пересмотра отношений Украины с партнерами и отметил, что РФ и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. "Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держатся решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - добавил помощник Зеленского.
Кроме того он усомнился, что Цемах является важным свидетелем. "Во-первых, я не знаю материалов следствия. По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она идет из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он действительно важным".
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Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЦемахСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийMH17. РасследованиеОлег СенцовВладимир ЗеленскийРоссияКиевУкраинаВ мире
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