Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась

УФА, 9 сен - РИА Новости. Информация в соцсетях о том, что на одном из избирательных участков Уфы был совершён вброс бюллетеней в урну, не подтвердилась, заявила журналистам председатель ЦИК региона Илона Макаренко.
"Действительно, в соцсетях появилась информация о вбросе на участке номер 303 Уфы, наши специалисты выезжали на место, информация не подтвердилась", - сказала Макаренко.
Она отметила, что на горячую линию Башкирского избиркома в день выборов поступило 24 обращения, в основном граждане уточняли информацию о месторасположении избирательных участков.
По словам Макаренко, за врио главы Башкирии Радия Хабирова проголосовали 1 миллион 794 тысяч 113 избирателей. По данным республиканского ЦИК после обработки 100% протоколов, Хабиров побеждает на выборах, он набрал 82,02% голосов. Итоговая явка составила 71,8%, на прошлых выборах главы региона в 2014 году явка составляла 74,89%.
В единый день голосования 8 сентября за пост главы Башкирии боролись 8 претендентов. От КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,89%, Иван Сухарев от ЛДПР - 4,53%, Зульфия Гайсина от "Яблока" - 1,53%, Юрий Игнатьев от "Справедливой России" - 1,23%, Рафис Кадыров от "Патриотов России" - 1,10%, Владимир Барабаш от "Гражданской силы" набрал 0,97% голосов, Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 0,81%.
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