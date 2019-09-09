Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась

УФА, 9 сен - РИА Новости. Информация в соцсетях о том, что на одном из избирательных участков Уфы был совершён вброс бюллетеней в урну, не подтвердилась, заявила журналистам председатель ЦИК региона Илона Макаренко.

"Действительно, в соцсетях появилась информация о вбросе на участке номер 303 Уфы, наши специалисты выезжали на место, информация не подтвердилась", - сказала Макаренко.

Она отметила, что на горячую линию Башкирского избиркома в день выборов поступило 24 обращения, в основном граждане уточняли информацию о месторасположении избирательных участков.

По словам Макаренко, за врио главы Башкирии Радия Хабирова проголосовали 1 миллион 794 тысяч 113 избирателей. По данным республиканского ЦИК после обработки 100% протоколов, Хабиров побеждает на выборах, он набрал 82,02% голосов. Итоговая явка составила 71,8%, на прошлых выборах главы региона в 2014 году явка составляла 74,89%.