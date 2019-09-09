Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края

Единый день голосования в регионах России

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах после подсчета 100% протоколов с 79,65% голосов, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов.

"Владимиров набрал 79,65% голосов после обработки 100% протоколов", - сказал Демьянов, уточнив, что в этих данных не учитывали 99 протоколов с электронного голосования.

Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 18.00 мск составила 55,18%.

На пост губернатора на выборах претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.

По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участках, в списки избирателей включено более, 1,8 миллиона человек.

Виктор Соболев набрал 9,29% голосов, Геннадий Ефимов - 3,97%, Николай Кряжев - 2,83%, Александр Кузьмин - 2,57%, рассказал председатель избиркома.