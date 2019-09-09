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РИА Новости
Единый день голосования

Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края

09:13 09.09.2019 (обновлено: 09:29 09.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах после подсчета 100% протоколов с 79,65% голосов, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов.
"Владимиров набрал 79,65% голосов после обработки 100% протоколов", - сказал Демьянов, уточнив, что в этих данных не учитывали 99 протоколов с электронного голосования.
Бюллетень на избирательном участке
06:36Единый день голосования
Определились победители губернаторских выборов в тринадцати регионах
Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 18.00 мск составила 55,18%.
На пост губернатора на выборах претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участках, в списки избирателей включено более, 1,8 миллиона человек.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
09:16Единый день голосования
Биография Владимира Владимирова
Виктор Соболев набрал 9,29% голосов, Геннадий Ефимов - 3,97%, Николай Кряжев - 2,83%, Александр Кузьмин - 2,57%, рассказал председатель избиркома.
По его словам, озвученные данные предварительные, "окончательная черта будет подведена на заседании избиркома, к которому будет подготовлен полный пакет документов".
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияВладимир ВладимировСтавропольский крайПолитика
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