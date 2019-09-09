Глава СПЧ рассказал, как убрать уязвимость в "Мобильном избирателе"

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что необходимо заняться синхронизацией работы сайта "Госуслуги.ру", системы "Мобильный избиратель" и автоматизированной базой избирательных комиссий.

"Необходимо заняться синхронизацией деятельности сайта "Госуслуги.ру", системы "Мобильный избиратель" и автоматизированной базой избирательных комиссий", - сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, в Республике Башкортостан в региональную мониторинговую группу при СПЧ обратился избиратель, который сумел получить два избирательных бюллетеня: один по месту своей постоянной регистрации, а второй по месту перерегистрации - через систему "Госуслуги.ру" он перерегистрировался на другой избирательный участок. "Таким образом он выявил очень опасную уязвимость в системе "Мобильного избирателя", - пояснил глава СПЧ.

"И по нашей рекомендации он обратился в одну из этих двух избирательных комиссий и попросил погасить оба бюллетеня. И они оба были погашены. Тем самым, с одной стороны, конфликт был исчерпан, а с другой - проблема уязвимости остается, и ее предстоит решать", - добавил Федотов.

В воскресенье глава СПЧ в составе региональной мониторинговой группы из 11 человек работал в Башкирии, где выбирали главу региона.