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РИА Новости
Культура

Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные

09:36 09.09.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniАктеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе
Актеры фильма Оно 2 на премьере фильма в Лос-Анжелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский хоррор Андреса Мускетти "Оно-2" по мотивам одноименного романа Стивена Кинга возглавил российский прокат в первые выходные, кассовые сборы картины составили 590,9 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
По сюжету сиквела, прошло много лет с тех пор, как герои встретились с клоуном Пеннивайзом. Они повзрослели, но внезапный телефонный звонок вновь заставляет их собраться вместе.
Второе место заняла российская картина Валерия Тодоровского "Одесса", собравшая за первый уик-энд 32,6 миллиона рублей.
На третьем месте - еще одна новинка проката, анимационный фильм Кевина Джонсона "Королевские каникулы", его сборы составили 24,4 миллиона рублей.
Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях занял четвертое место со сборами 20,8 миллиона рублей за выходные, общие сборы картины за пять недель составили более 1,1 миллиарда рублей.
Замыкает пятерку лидеров триллер Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта "Я иду искать", собравший за выходные 20 миллионов рублей, (общие сборы за две две недели - 107,7 миллиона рублей).
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