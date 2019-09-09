Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные

Актеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский хоррор Андреса Мускетти "Оно-2" по мотивам одноименного романа Стивена Кинга возглавил российский прокат в первые выходные, кассовые сборы картины составили 590,9 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

По сюжету сиквела, прошло много лет с тех пор, как герои встретились с клоуном Пеннивайзом. Они повзрослели, но внезапный телефонный звонок вновь заставляет их собраться вместе.

Второе место заняла российская картина Валерия Тодоровского "Одесса", собравшая за первый уик-энд 32,6 миллиона рублей.

На третьем месте - еще одна новинка проката, анимационный фильм Кевина Джонсона "Королевские каникулы", его сборы составили 24,4 миллиона рублей.

Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях занял четвертое место со сборами 20,8 миллиона рублей за выходные, общие сборы картины за пять недель составили более 1,1 миллиарда рублей.