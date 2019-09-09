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РИА Новости

В Петербурге открывается Менделеевский съезд по общей и прикладной химии

08:23 09.09.2019 (обновлено: 12:58 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион "Петровский"
Вид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион Петровский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, в котором примут участие российские и зарубежные ученые, пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября.
В 2019 году исполняется 150 лет создания выдающимся ученым Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов. XXI Менделеевский съезд проводится под эгидой Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в декабре 2017 года.
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"В работе XXI Менделеевского съезда примут участие более 3 тысяч человек, в том числе 300 иностранных ученых, включая Нобелевских лауреатов", - сообщают организаторы.
Планируется также участие российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов, в том числе фармацевтических субстанций.
Как отмечают организаторы, участие представителей различных научных организаций и высших учебных заведений в работе съезда будет способствовать укреплению научного сотрудничества в РФ, обмену идеями между учеными и их вовлечению в совместные научно-исследовательские и образовательные проекты и программы.
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В рамках Менделеевского съезда пройдут 10 секций, 5 англоязычных симпозиумов, молодежная конференция Mendeleev-2019: 11th International Conference on Chemistry for Young Scientists и круглые столы.
Ключевыми темами Менделеевского съезда станут: разработка новых лекарственных препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, современная металлургия и нефтехимия, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, использование радиоактивных элементов в медицине и многое другое.
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Менделеевские съезды проводятся с интервалом в 4-5 лет в основных научных и культурных центрах России и определяют главные направления развития химической науки и промышленности страны. Менделеевские съезды – это важные международные научные форумы в области фундаментальной и прикладной химии. Предыдущий Менделеевский съезд состоялся в 2016 году в Екатеринбурге.
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