В Петербурге открывается Менделеевский съезд по общей и прикладной химии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, в котором примут участие российские и зарубежные ученые, пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября.

В 2019 году исполняется 150 лет создания выдающимся ученым Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов. XXI Менделеевский съезд проводится под эгидой Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в декабре 2017 года.

"В работе XXI Менделеевского съезда примут участие более 3 тысяч человек, в том числе 300 иностранных ученых, включая Нобелевских лауреатов", - сообщают организаторы.

Планируется также участие российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов, в том числе фармацевтических субстанций.

Как отмечают организаторы, участие представителей различных научных организаций и высших учебных заведений в работе съезда будет способствовать укреплению научного сотрудничества в РФ, обмену идеями между учеными и их вовлечению в совместные научно-исследовательские и образовательные проекты и программы.

В рамках Менделеевского съезда пройдут 10 секций, 5 англоязычных симпозиумов, молодежная конференция Mendeleev-2019: 11th International Conference on Chemistry for Young Scientists и круглые столы.

Ключевыми темами Менделеевского съезда станут: разработка новых лекарственных препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, современная металлургия и нефтехимия, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, использование радиоактивных элементов в медицине и многое другое.