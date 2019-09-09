Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии с 82,02% голосов

УФА, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров побеждает на выборах главы региона, набрав 82,02% после обработки 100% протоколов голосования, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК региона Марина Долматова.
"Обработали 100% протоколов. По итогам Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей",- сказала Долматова РИА Новости.
По её данным, Владимир Барабаш от "Гражданской силы" набрал 0,97 % голосов, Зульфия Гайсина от "Яблока" - 1,53 %, Юрий Игнатьев от "Справедливой России" - 1,23 %, Рафис Кадыров от "Патриотов России" - 1,10 %, Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 0,81 %, от КПРФ Юнир Кутлугужин - 6,89 % и Иван Сухарев от ЛДПР - 4,53%.
"Явка на выборах в Башкирии составила 71,8 %", - отметила Долматова.