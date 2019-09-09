Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии с 82,02% голосов

По её данным, Владимир Барабаш от "Гражданской силы" набрал 0,97 % голосов, Зульфия Гайсина от "Яблока" - 1,53 %, Юрий Игнатьев от "Справедливой России" - 1,23 %, Рафис Кадыров от "Патриотов России" - 1,10 %, Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 0,81 %, от КПРФ Юнир Кутлугужин - 6,89 % и Иван Сухарев от ЛДПР - 4,53%.