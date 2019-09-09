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РИА Новости
Единый день голосования

Облизбирком не зафиксировал значимых нарушений в Астраханской области

07:35 09.09.2019 (обновлено: 07:49 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
АСТРАХАНЬ, 9 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Выборы губернатора Астраханской области состоялись, они прошли без серьезных нарушений, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин.
В воскресенье, 8 сентября, в Астраханской области прошли выборы губернатора. В них принимали участие четыре кандидата. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки 100% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвиженец) набрал 75,64% голосов, Николай Арефьев (КПРФ) - 11,81%, Тимофей Щербаков (ЛДПР) - 5,12%, Сергей Сычев (Партия пенсионеров) - 4,82%.
"Выборы, безусловно, состоялись. Нарушений и жалоб, которые могли бы повлиять на исход выборов, не было", - сказал Коровин.
Он добавил, что на выборах работали более 1,9 тысячи наблюдателей. По словам Коровина, окончательные итоги выборов областная избирательная комиссия планирует подвести на заседании во вторник после обобщения протоколов, представленных территориальными избирательными комиссиями.
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Голосование проводилось на 580 избирательных участках, девять из них были временными. Проголосовать на выборах могли почти 731 тысяча избирателей. При этом 60 астраханцев изъявили желание проголосовать на цифровых избирательных участках, которые функционировали в Москве. Из них свои голоса отдали 40 человек.
Итоговая явка составила 33,52%, что ниже явки на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году (40,6%).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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