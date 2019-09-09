Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, у КПРФ — 13 мест, у "Яблока" и "Справедливой России" — по три, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.