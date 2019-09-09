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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме

06:48 09.09.2019 (обновлено: 13:33 09.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, у КПРФ — 13 мест, у "Яблока" и "Справедливой России" — по три, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел. Итоговая явка составила 21,77%.
По последним данным, самовыдвиженцы побеждают в:
1-м округе (Андрей Титов — 38,76%)
4-м округе (Мария Киселева — 41,29%)
5-м округе (Роман Бабаян — 47,17%)
7-м округе (Надежда Перфилова — 35,75%)
8-м округе (Дарья Беседина — 36,57%)
9-м округе (Андрей Медведев — 40,02%)
10-м округе (Лариса Картавцева — 40,95%)
12-м округе (Алексей Шапошников — 40,83%)
13-м округе (Игорь Бускин — 31,89%)
22-м округе (Инна Святенко — 44,93%)
23-м округе (Елена Николаева — 40,64%)
25-м округе (Людмила Стебенкова — 37,32%)
26-м округе (Кирилл Щитов — 37,27%)
27-м округе (Степан Орлов — 41,26%)
28-м округе (Елена Самышина — 38,80%)
29-м округе (Олег Артемьев — 41,52%)
30-м округе (Маргарита Русецкая — 28,61%)
32-м округе (Ольга Мельникова — 36,48%)
33-м округе (Людмила Гусева — 40,83%)
34-м округе (Александр Семенников — 36,43%)
35-м округе (Наталия Метлина — 35,03%)
36-м округе (Ольга Шарапова — 35,23%)
38-м округе (Александр Козлов — 35,65%)
39-м округе (Валерий Головченко — 35,32%)
40-м округе (Татьяна Батышева — 37,14%)
41-м округе (Евгений Герасимов — 41,08%).
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
Вчера, 16:31Единый день голосования
Единый день голосования в России
Члены партии КПРФ представлены в:
2-м округе (Дмитрий Локтев — 38,99%)
11-м округе (Николай Зубрилин — 43,12%)
15-м округе (Сергей Севостьянов — 41,96%)
17-м округе (Виктор Максимов — 45,87%)
18-м округе (Елена Янчук — 42,15%)
19-м округе (Олег Шереметьев — 40,23%)
20-м округе (Евгений Ступин — 45,03%)
21-м округе (Леонид Зюганов — 57,40%)
24-м округе (Павел Тарасов — 38,99%)
31-м округе (Любовь Никитина — 44,22%)
37-м округе (Николай Губенко — 58,29%)
42-м округе (Екатерина Енгалычева — 42,74%)
44-м округе (Елена Шувалова — 44,99%).
Члены партии "Яблоко" лидировали в:
6-м округе (Евгений Бунимович — 40,56%)
14-м округе (Максим Круглов — 39,32%).
43-м округе (Сергей Митрохин — 44,70%)
От партии "Справедливая Россия" победу одерживают в:
3-м округе (Александр Соловьев — 34,95%)
16-м округе (Михаил Тимонов — 36,40%)
45-м округе (Магомет Яндиев — 38,09%).
По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаРоссияПолитика
Популярные комментарии
умное голосование рулит!
9 сентября, 07:02
ААлексей
841012224
Предварительная фильтрация оппозиционных кандидатов сработала. Единая Росси сохраняет большинство и можно приступать к очередным реформам!
9 сентября, 08:36
Павел Иванов
431112443
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