Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, у КПРФ — 13 мест, у "Яблока" и "Справедливой России" — по три, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел. Итоговая явка составила 21,77%.
По последним данным, самовыдвиженцы побеждают в:
—1-м округе (Андрей Титов — 38,76%)
—4-м округе (Мария Киселева — 41,29%)
—5-м округе (Роман Бабаян — 47,17%)
—7-м округе (Надежда Перфилова — 35,75%)
—8-м округе (Дарья Беседина — 36,57%)
—9-м округе (Андрей Медведев — 40,02%)
—10-м округе (Лариса Картавцева — 40,95%)
—12-м округе (Алексей Шапошников — 40,83%)
—13-м округе (Игорь Бускин — 31,89%)
—22-м округе (Инна Святенко — 44,93%)
—23-м округе (Елена Николаева — 40,64%)
—25-м округе (Людмила Стебенкова — 37,32%)
—26-м округе (Кирилл Щитов — 37,27%)
—27-м округе (Степан Орлов — 41,26%)
—28-м округе (Елена Самышина — 38,80%)
—29-м округе (Олег Артемьев — 41,52%)
—30-м округе (Маргарита Русецкая — 28,61%)
—32-м округе (Ольга Мельникова — 36,48%)
—33-м округе (Людмила Гусева — 40,83%)
—34-м округе (Александр Семенников — 36,43%)
—35-м округе (Наталия Метлина — 35,03%)
—36-м округе (Ольга Шарапова — 35,23%)
—38-м округе (Александр Козлов — 35,65%)
—39-м округе (Валерий Головченко — 35,32%)
—40-м округе (Татьяна Батышева — 37,14%)
—41-м округе (Евгений Герасимов — 41,08%).
Члены партии КПРФ представлены в:
—2-м округе (Дмитрий Локтев — 38,99%)
—11-м округе (Николай Зубрилин — 43,12%)
—15-м округе (Сергей Севостьянов — 41,96%)
—17-м округе (Виктор Максимов — 45,87%)
—18-м округе (Елена Янчук — 42,15%)
—19-м округе (Олег Шереметьев — 40,23%)
—20-м округе (Евгений Ступин — 45,03%)
—21-м округе (Леонид Зюганов — 57,40%)
—24-м округе (Павел Тарасов — 38,99%)
—31-м округе (Любовь Никитина — 44,22%)
—37-м округе (Николай Губенко — 58,29%)
—42-м округе (Екатерина Енгалычева — 42,74%)
—44-м округе (Елена Шувалова — 44,99%).
Члены партии "Яблоко" лидировали в:
—6-м округе (Евгений Бунимович — 40,56%)
—14-м округе (Максим Круглов — 39,32%).
—43-м округе (Сергей Митрохин — 44,70%)
От партии "Справедливая Россия" победу одерживают в:
—3-м округе (Александр Соловьев — 34,95%)
—16-м округе (Михаил Тимонов — 36,40%)
—45-м округе (Магомет Яндиев — 38,09%).
По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019