Врио главы Улан-Удэ выиграл первые за 12 лет прямые выборы мэра с 52,52%

КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ самовыдвиженец Игорь Шутенков победил на выборах мэра с 52,52% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Батодолай Багдаев (Коммунистическая партия социальной справедливости) набрал 2,41%, Геннадий Бадмаев (СР) - 1,65%, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) - 36,58%, Алексей Хандархаев ("Гражданская платформа") - 2,04% и Николай Чимитов (ЛДПР) - 1,37%.
Выборы мэра Улан-Удэ проводятся впервые за 12 лет. Ранее главу выбирали депутаты горсовета. Прямые выборы вернул республиканский парламент в конце 2018 года.