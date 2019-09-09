Спикер избиркома заявил, что голосование в Хабаровском крае было прозрачным

Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Процесс голосования на выборах в Хабаровском крае был прозрачным, жалоб, которые могли бы поставить под сомнение его итоги, не поступало, сообщил на пресс-конференции председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы РФ. На всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье в регионе, ЛДПР получила большинство голосов.

"На сегодняшний день в избирательную комиссию Хабаровского края поступило 33 обращения, которые потребовали разъяснения федерального законодательства. Обращения, поступившие в день голосования, не повлияли на ход и итоги голосования, и не ставят под сомнение результаты выборов. Заявлений, которые бы потребовали коллективного рассмотрения на заседании избиркома, к нам не поступало. Мы можем констатировать, что обеспечена законность, прозрачность и легитимность избирательного процесса", - сказал Накушнов.

По его словам, эта избирательная кампания была отмечена небывалым для края количеством судебных разбирательств – 22 случая. В основном они касаются либо отмены регистрации кандидата или постановления комиссии о регистрации. Шесть из них были удовлетворены. Обращения в суд кандидаты подавали друг на друга, иногда на решение окружных избиркомов. "Штабы использовали большое количество политтехнологов, приехавших из других территорий, вероятно, поэтому было такое количество судебных разбирательств", - сказал он.

Накушнов отметил, что окончательные итоги выборов подведут на заседании избиркома в среду.