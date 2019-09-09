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РИА Новости
Единый день голосования

Спикер избиркома заявил, что голосование в Хабаровском крае было прозрачным

06:07 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Процесс голосования на выборах в Хабаровском крае был прозрачным, жалоб, которые могли бы поставить под сомнение его итоги, не поступало, сообщил на пресс-конференции председатель избиркома края Геннадий Накушнов.
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы РФ. На всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье в регионе, ЛДПР получила большинство голосов.
"На сегодняшний день в избирательную комиссию Хабаровского края поступило 33 обращения, которые потребовали разъяснения федерального законодательства. Обращения, поступившие в день голосования, не повлияли на ход и итоги голосования, и не ставят под сомнение результаты выборов. Заявлений, которые бы потребовали коллективного рассмотрения на заседании избиркома, к нам не поступало. Мы можем констатировать, что обеспечена законность, прозрачность и легитимность избирательного процесса", - сказал Накушнов.
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По его словам, эта избирательная кампания была отмечена небывалым для края количеством судебных разбирательств – 22 случая. В основном они касаются либо отмены регистрации кандидата или постановления комиссии о регистрации. Шесть из них были удовлетворены. Обращения в суд кандидаты подавали друг на друга, иногда на решение окружных избиркомов. "Штабы использовали большое количество политтехнологов, приехавших из других территорий, вероятно, поэтому было такое количество судебных разбирательств", - сказал он.
Накушнов отметил, что окончательные итоги выборов подведут на заседании избиркома в среду.
Планируется, что 18 сентября пройдет первое общее собрание избранных депутатов законодательной думы края. Там будет избран оргкомитет - он займется подготовкой первого заседания думы, которое состоится 25-26 сентября.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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