Волгоградский губернатор Андрей Бочаров переизбирается с 76,81%

ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Андрей Бочаров побеждает на выборах губернатора в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов, сообщает в понедельник пресс-служба избирательной комиссии региона.

По информации ведомства, явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 41,23%.

"После обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов", - говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что второе место занял Алексей Буров (11,39%), за ним идёт Владимир Рублев (6,26%). Меньше всех голосов набрал Сергей Полещук (3,39%).

В воскресенье в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.