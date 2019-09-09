Волгоградский губернатор Андрей Бочаров переизбирается с 76,81%

ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Андрей Бочаров побеждает на выборах губернатора в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов, сообщает в понедельник пресс-служба избирательной комиссии региона.
По информации ведомства, явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 41,23%.
"После обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов", - говорится в сообщении избиркома.
Отмечается, что второе место занял Алексей Буров (11,39%), за ним идёт Владимир Рублев (6,26%). Меньше всех голосов набрал Сергей Полещук (3,39%).
В воскресенье в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.
В выборах главы Волгоградской области участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", Алексей Буров от партии КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук, которого выдвинула партия "Справедливая Россия". В выборах депутатов облдумы участвуют кандидаты от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".