На выборах губернатора Курганской области победил Вадим Шумков

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 80,86% после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.

По данным комиссии, обработано 100% протоколов, самовыдвиженец Шумков набирает 80,86% голосов, кандидат от КПРФ Яков Сидоров - 9,7% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 4,7%, Юрий Ярушин (ЛДПР) - 3,33%.

По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах в воскресенье в Курганской области составила чуть более 42%.