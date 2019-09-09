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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах губернатора Курганской области победил Вадим Шумков

05:56 09.09.2019 (обновлено: 05:57 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 80,86% после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
По данным комиссии, обработано 100% протоколов, самовыдвиженец Шумков набирает 80,86% голосов, кандидат от КПРФ Яков Сидоров - 9,7% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 4,7%, Юрий Ярушин (ЛДПР) - 3,33%.
По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах в воскресенье в Курганской области составила чуть более 42%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоссияКурганская областьПолитика
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