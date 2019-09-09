Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.
Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.
Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.
Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.
Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.
Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.
Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.
Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.
Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.
Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.
Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.
Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.
Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.
Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.
Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.
Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.
Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.
Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.
Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.