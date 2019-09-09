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РИА Новости
Туризм

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

05:24 09.09.2019 (обновлено: 14:05 09.09.2019)
108390
© РИА Новости / Виталий АньковЛайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
"Это самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean. Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае", — рассказал собеседник РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий АньковЛайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
По его словам, во Владивостоке на судно сядут около 200 российских туристов, которые отправятся к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.
По словам собеседника агентства, порт Владивостока смог принять судно таких размеров благодаря прошедшим в 2018-2019 годах дноуглубительным работам у причалов.
© РИА Новости / Виталий АньковЛайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Spectrum of the Seas вмещает до пяти тысяч пассажиров и 1,5 тысячи членов команды. Длина судна — 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн. На борту лайнера есть стеклянная капсула, которая обеспечивает гостям панорамный вид на высоте 90 метров над океаном, симулятор скайдайвинга — аэротруба — и симулятор серфинга.
Крупнейший круизный лайнер Spectrum of the Seas во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
1 из 12

Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
2 из 12

Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Туристы с лайнера Spectrum of the Seas.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
3 из 12

Туристы с лайнера Spectrum of the Seas.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
4 из 12

Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Дальше туристы отправятся к берегам Японии.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
5 из 12

Дальше туристы отправятся к берегам Японии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

А завершится круиз 14 сентября в Шанхае.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
6 из 12

А завершится круиз 14 сентября в Шанхае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.

Артисты приветствуют туристов с круизного лайнера Spectrum of the Seas во Владивостоке. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
7 из 12

Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Туристы в порту Владивостока.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
8 из 12

Туристы в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию.
9 из 12

Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
10 из 12

Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
11 из 12

Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Круизный лайнер Spectrum of the Seas.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
12 из 12

Круизный лайнер Spectrum of the Seas.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Туристы с лайнера Spectrum of the Seas.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Дальше туристы отправятся к берегам Японии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 12

А завершится круиз 14 сентября в Шанхае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Туристы в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Круизный лайнер Spectrum of the Seas.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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