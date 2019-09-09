Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

"Это самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean. Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае", — рассказал собеседник РИА Новости.

© РИА Новости / Виталий Аньков Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока © РИА Новости / Виталий Аньков Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока

По его словам, во Владивостоке на судно сядут около 200 российских туристов, которые отправятся к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.

По словам собеседника агентства, порт Владивостока смог принять судно таких размеров благодаря прошедшим в 2018-2019 годах дноуглубительным работам у причалов.

© РИА Новости / Виталий Аньков Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока © РИА Новости / Виталий Аньков Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока