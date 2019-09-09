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РИА Новости

Крупнейший круизный лайнер Spectrum of the Seas во Владивостоке

14:04 09.09.2019 (обновлено: 14:08 09.09.2019)
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Жители Владивостока в эти дни могут увидеть самое большое круизное судно, когда-либо заходившее в российские порты. Лайнер-гигант Spectrum of the Seas — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
1 из 12

Круизный лайнер Spectrum of the Seas пришвартовался у морского вокзала Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
2 из 12

Он привез в город более четырех с половиной тысяч туристов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Туристы с лайнера Spectrum of the Seas.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
3 из 12

Туристы с лайнера Spectrum of the Seas.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
4 из 12

Во Владивостоке на палубу поднимутся 200 россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Дальше туристы отправятся к берегам Японии.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
5 из 12

Дальше туристы отправятся к берегам Японии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

А завершится круиз 14 сентября в Шанхае.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
6 из 12

А завершится круиз 14 сентября в Шанхае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.

Артисты приветствуют туристов с круизного лайнера Spectrum of the Seas во Владивостоке. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
7 из 12

Spectrum of the Seas — самое новое судно во флоте компании Royal Caribbean.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Туристы в порту Владивостока.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
8 из 12

Туристы в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию.
9 из 12

Лайнер способен вмещать до пяти тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
10 из 12

Длина судна — 347 метров, ширина— 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.

Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
11 из 12

Стеклянная капсула на борту обеспечивает панорамный вид на высоте 90 метров над океаном.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Круизный лайнер Spectrum of the Seas.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
12 из 12

Круизный лайнер Spectrum of the Seas.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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