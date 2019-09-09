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РИА Новости
Единый день голосования

Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области

05:13 09.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВРИО Мурманской области Андрей Чибис
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
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ВРИО Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 60,07% голосов после обработки 99,83% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Отмечается, что обработано 99,83% протоколов, Чибис из "Единой России" набирает 60,07% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 18,27%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,38%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 3,08%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,60%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1,67%.
Кроме того, в Мурманской области проходят выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Всего в области для голосования был открыт 591 избирательный участок.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАндрей ЧибисРоссияМурманская областьПолитика
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