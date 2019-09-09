Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 60,07% голосов после обработки 99,83% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Отмечается, что обработано 99,83% протоколов, Чибис из "Единой России" набирает 60,07% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 18,27%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,38%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 3,08%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,60%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1,67%.