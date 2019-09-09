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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов

05:06 09.09.2019 (обновлено: 05:13 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов набирает на выборах главы региона с 67,29% голосов после обработки всех протоколов голосования, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
На пост главы региона претендовали пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
"Обработаны все протоколы. У Артамонова - 67,29%. Токарев - 20,03%, Ксенофонтова - 4,6%, Плотников - 3,19%, Григорьев - 2,88%. Явка - 47,1%", - сказал собеседник агентства.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов от числа пришедших на избирательные участки жителей региона. За Королева проголосовали 369,997 тысячи человек. Явка избирателей составила 46,79%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоссияИгорь АртамоновЛипецкая областьПолитика
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