На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов

ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов набирает на выборах главы региона с 67,29% голосов после обработки всех протоколов голосования, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

На пост главы региона претендовали пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.

"Обработаны все протоколы. У Артамонова - 67,29%. Токарев - 20,03%, Ксенофонтова - 4,6%, Плотников - 3,19%, Григорьев - 2,88%. Явка - 47,1%", - сказал собеседник агентства.