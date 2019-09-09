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РИА Новости
Единый день голосования

Облизбирком не зафиксировал серьезных нарушений в Курской области

04:58 09.09.2019 (обновлено: 05:04 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов губернатора, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам 100% обработки протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, он набрал 81,07% голосов. Явка составила 41,56%.
"Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, ход подсчета голосов избирателей, либо поставить под сомнение легитимность выборов, не зафиксировано", - сказала РИА Новости представитель облизбиркома.
По ее словам, в день голосования на горячую линию поступило более 100 звонков.
"Все они были в основном информационно-разъяснительного плана. Главный хит, конечно, - где находится избирательный участок", - прокомментировала собеседница агентства.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоссияРоман СтаровойтКурская областьПолитика
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