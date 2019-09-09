Облизбирком не зафиксировал серьезных нарушений в Курской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов губернатора, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам 100% обработки протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, он набрал 81,07% голосов. Явка составила 41,56%.

"Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, ход подсчета голосов избирателей, либо поставить под сомнение легитимность выборов, не зафиксировано", - сказала РИА Новости представитель облизбиркома.

По ее словам, в день голосования на горячую линию поступило более 100 звонков.