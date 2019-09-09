Кандидат от ЛДПР набрал 55,6% голосов на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Александр Жорник победил на выборах главы города Комсомольска-на-Амуре с результатом 55,6%, сообщил на пресс-конференции председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Выборы в Хабаровском крае проходили в сложных погодных условиях – регион переживает паводок, в воскресенье ситуацию усугубил тайфун "Линлин", который принес ливни и ветер порывами более 20 метров. Особенно сложная ситуация была в Комсомольске, который готовится к встрече пика паводка, там затоплены более 300 домов, улицы, социальные объекты.

"Явка на выборах в Комсомольске составила 35,07%. На выборах главы города победил Александр Викторович Жорник, кандидат от ЛДПР. Он набрал 55,6% голосов", - сказал Накушнов.

Ранее сообщалось, что соперниками директора "Горпищекомбината" и ТСЖ Жорника были замглавы города Алексей Разин от "Единой России" и советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, самовыдвиженец Александр Ильин.

На всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье в регионе, ЛДПР получила большинство голосов.

Прежний мэр Комсомольска Андрей Климов дважды подавал заявление о досрочном сложении полномочий – в сентябре 2018 года и в июле 2019-го. Во второй раз заявление было удовлетворено, и он покинул пост за два месяца до истечения своих полномочий.