Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T04:57Z
https://ria.ru/20190909/1558468797.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155845/41/1558454161_0:263:2930:1911_1036x0_80_0_0_a425191c7c52ac15153a596dc47fd0b5.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Кандидат от ЛДПР набрал 55,6% голосов на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре

04:57 09.09.2019
6931
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Александр Жорник победил на выборах главы города Комсомольска-на-Амуре с результатом 55,6%, сообщил на пресс-конференции председатель избиркома края Геннадий Накушнов.
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
Выборы в Хабаровском крае проходили в сложных погодных условиях – регион переживает паводок, в воскресенье ситуацию усугубил тайфун "Линлин", который принес ливни и ветер порывами более 20 метров. Особенно сложная ситуация была в Комсомольске, который готовится к встрече пика паводка, там затоплены более 300 домов, улицы, социальные объекты.
"Явка на выборах в Комсомольске составила 35,07%. На выборах главы города победил Александр Викторович Жорник, кандидат от ЛДПР. Он набрал 55,6% голосов", - сказал Накушнов.
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
Вчера, 16:31Единый день голосования
Единый день голосования в России
Ранее сообщалось, что соперниками директора "Горпищекомбината" и ТСЖ Жорника были замглавы города Алексей Разин от "Единой России" и советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, самовыдвиженец Александр Ильин.
На всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье в регионе, ЛДПР получила большинство голосов.
Прежний мэр Комсомольска Андрей Климов дважды подавал заявление о досрочном сложении полномочий – в сентябре 2018 года и в июле 2019-го. Во второй раз заявление было удовлетворено, и он покинул пост за два месяца до истечения своих полномочий.
Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края. Там сосредоточены крупные промышленные предприятия — авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, и нефтеперерабатывающий завод, ведется выплавка стали, создана ТОР. Это первый город в России, где начали реализовывать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
1720014
Обсудить 0
Единый день голосованияЛДПРРоссияХабаровский крайПолитика
Рекомендуем
Комсомольск-на-Амуре
Жителей микрорайона в Комсомольске призвали не ночевать дома из-за шторма
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Работа информационного центра ЦИК РФ
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Лента
новостей
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Вика Цыганова
Вика Цыганова держится на третьем месте на довыборах в Хабаровском крае
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Пассажирский самолет в небе
Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет приземлился в Хабаровске
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В центре Одессы произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса
19:30В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
Лента новостейМолния