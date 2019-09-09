"Единая Россия" выигрывает в семи одномандатных округах в Севастополе

Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" победили на выборах в парламент Севастополя в двух из восьми одномандатных округов и лидируют еще в пяти, сообщил журналистам глава горизбиркома Сергей Даниленко.

"Татьяна Щербакова (действующий депутат) лидирует в пятом округе с результатом 36,6%, итоги окончательные. В округе №6 победил Сергей Колбин (офицер Росгвардии) - 41,12% голосов", - сказал он.

Оба кандидата выдвигались от "Единой России".

В остальных шести округах подсчет продолжается, в пяти лидируют кандидаты от "Единой России" и в одном - от "Родины".

Выборы в законодательное собрание Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.