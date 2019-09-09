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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт

04:33 09.09.2019 (обновлено: 13:50 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
На пост главы региона претендуют пять человек. Среди них врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
07:53РИА Новости
Биография Романа Старовойта
"Обработано 100% протоколов. Старовойт Роман Владимирович набирает 81,07%", — сказала собеседница агентства, отметив, что Старовойт стал лидером голосования.
По ее словам, Владимир Фирсов от КПРФ набрал 5,65%, Владимир Федоров от ЛДПР — 5,45%, Татьяна Черникова от Российской экологической партии "Зеленые" — 3,30%, а Николай Карцев от "Справедливой России" — 3,01%.
"По итогам обработки 100% протоколов явка составила 41,56%", — отметила представитель облизбиркома.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьРоссияПолитика
Популярные комментарии
Только нам в Хакасии хватило духу прогнать единоросса,хотя нет еще Фургал в приморье есть.
9 сентября, 05:59
Виталий Чесноков
700013
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