На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

На пост главы региона претендуют пять человек. Среди них врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").

"Обработано 100% протоколов. Старовойт Роман Владимирович набирает 81,07%", — сказала собеседница агентства, отметив, что Старовойт стал лидером голосования.

По ее словам, Владимир Фирсов от КПРФ набрал 5,65%, Владимир Федоров от ЛДПР — 5,45%, Татьяна Черникова от Российской экологической партии "Зеленые" — 3,30%, а Николай Карцев от "Справедливой России" — 3,01%.