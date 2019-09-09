ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР в Хабаровском крае получила большинство голосов на всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье, сообщил на пресс-конференции глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.

В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Всего в списки избирателей внесены более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы.

"Большинство мандатов в краевой думе, государственную думу, законодательные думы Хабаровска и Комсомольска завоеваны представителями ЛДПР", - сказал Накушнов.

Он уточнил, что победу на выборах мэра в Комсомольске-на-Амуре также одержал представитель ЛДПР.

По словам Накушнова, по 70-му избирательному округу, где прошли довыборы депутата Госдумы, отчитались 99% участковых избирательных комиссий. Явка по округу составила 33,82%. Убедительную победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, набрав 39,13% голосов, Николай Платошкин от КПРФ получил 24,67% голосов, на третьем месте кандидат от "Единой России" певица Виктория Цыганова, набравшая 10,68%. Остальные кандидаты получили менее 5% голосов. Всего за кресло депутата Госдумы боролись 10 кандидатов.

На выборах в законодательную думу Хабаровского края, в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и главы администрации Комсомольска подсчитаны все бюллетени.

"В краевую думу проходят три политические партии, перешагнувшие пятипроцентный барьер, они будут допущены к распределению депутатских мандатов. Это ЛДПР – 56,12% голосов, "Единая Россия"– 12,51%, КПРФ – 17,24%. По партийным спискам распределяется 12 депутатских мандатов. По одномандатным избирательным округам – их 24, распределение следующее – ЛДПР получает 22 мандата, КПРФ один мандат и самовыдвижение – один мандат", - сказал Накушнов.