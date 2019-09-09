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РИА Новости
Единый день голосования

Артамонов набирает 67,23% на выборах главы Липецкой области

03:24 09.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов набирает на выборах главы региона с 67,23% голосов после обработки 99,13% протоколов голосования, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
"Обработано 99,13% протоколов. У Артамонова 67,23%. Токарев - 20,07%, Ксенофонтова - 4,61%, Плотников - 3,19%, Григорьев - 2,88%. Явка - 47,04%", - сказал собеседник агентства.
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Единый день голосованияИгорь АртамоновЛипецкая областьРоссияПолитика
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