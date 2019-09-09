Артамонов набирает 67,23% на выборах главы Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов набирает на выборах главы региона с 67,23% голосов после обработки 99,13% протоколов голосования, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.