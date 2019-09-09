Шумков набирает 80,87% на выборах главы Курганской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 80,87% после обработки более 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 99,17% протоколов, самовыдвиженец Шумков набирает 80,87% голосов, кандидат от КПРФ Яков Сидоров - 9,69% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 4,69%, Юрий Ярушин (ЛДПР) - 3,33%.
По данным облзибиркома, явка избирателей на выборах в воскресенье в Курганской области на 18.00 (16.00 мск) составила 37,36%.