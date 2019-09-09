МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме после обработки 85,13% протоколов, КПРФ - 14 мест, члены партии "Яблоко" и "Справедливой России" по три места, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,52%.

Экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников лидирует в 12-м избирательном округе и набирает 40,84% голосов. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин лидирует в 43-м округе.

Активная борьба сейчас наблюдается в 36-м избирательном округе - за депутатское кресло борется член КПРФ Сергей Курганский и самовыдвиженец Ольга Шарапова, оба пока набирают по 35,34% голосов.