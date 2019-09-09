Паслер побеждает с 65,94% на выборах главы Оренбургской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер набирает на выборах главы региона 65,94% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные областного избиркома.
Максим Амелин от КПРФ набирает 23,72% голосов, Анатолий Кобзев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 3,62%, Константин Горячев от Демократической партии России - 2,53%, Сергей Яцын ("Справедливая Россия") - 2,26%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Среди них выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.