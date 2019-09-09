Врио главы Анадыря Николаев выигрывает на выборах мэра чукотской столицы

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Врио главы Анадыря Леонид Николаев (ЕР) лидирует на выборах мэра после подсчета 100% голосов, сообщается на сайте избиркома Чукотки.
Прежний мэр Анадыря Илья Давиденко в марте ушел в отставку в связи с переходом на работу в Москве. В конце апреля врио главы города был назначен Николаев, который до этого занимал пост первого замгубернатора Чукотки.
По данным регионального избиркома, Николаев набрал 49,21% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) - 26,60%, самовыдвиженцы Руслан Леонов - 8,47%, Евгений Доржитаров - 5,37% и Андрей Кульговец - 3,65%.