"Единая Россия" сохраняет 38,21% на выборах в парламент Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Около 60% протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Севастополе на выборах депутатов законодательного собрания, по партийным спискам "Единая Россия" получает 38,21%, сообщили в горизбиркоме Севастополя.

"После обработки 59,78% протоколов партия "Единая Россия" получает 38,23% по партийным спискам на выборах в заксобрание Севастополя, у ЛДПР – 18,89%, у КПРФ – 18,83%, "Справедливая Россия" - 8,91%, "Партия пенсионеров" - 6,72%, "Коммунисты России" – 3,72%", - сообщили в горизбиркоме.