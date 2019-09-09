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РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" сохраняет 38,21% на выборах в парламент Севастополя

02:32 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе
Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Около 60% протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Севастополе на выборах депутатов законодательного собрания, по партийным спискам "Единая Россия" получает 38,21%, сообщили в горизбиркоме Севастополя.
"После обработки 59,78% протоколов партия "Единая Россия" получает 38,23% по партийным спискам на выборах в заксобрание Севастополя, у ЛДПР – 18,89%, у КПРФ – 18,83%, "Справедливая Россия" - 8,91%, "Партия пенсионеров" - 6,72%, "Коммунисты России" – 3,72%", - сообщили в горизбиркоме.
По данным горизбиркома, явка на 110 из 184 участках, где уже подведены итоги голосования, составила более 28,1%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЛДПРКПРФЕдиная РоссияСевастопольРоссияПолитика
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