"Единая Россия" с 85,43% лидирует на выборах в парламент республики Тыва

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 85,43% голосов на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) республики Тыва после подсчета 22,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 22,04% протоколов, ЕР набирает 85,43%, ЛДПР - 5,11%, "Справедливая Россия" - 3,45%, КПРФ - 3,06%, "Коммунисты России" - 1,93%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.